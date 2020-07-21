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Парень подарил Тихановской 51 розу - столько дней ее муж сидит в СИЗО

В июне молодой человек уже взорвал интернет пламенной речью против властей на школьном выпускном.

Парень подарил Тихановской 51 розу - столько дней ее муж сидит в СИЗО
19 июля Владислав Римашевский подарил Светлане Тихановской 51 розу. Цифра не случайна — именно столько дней в СИЗО находится муж кандидата в президенты Сергей Тихановский.

По словам парня, он хотел поддержать Светлану, а этот букет не только от него, но и от всех белорусов, пишет Hrodna.life. 

«Ее муж боролся за нас, а сейчас он незаконно удерживается властью, которая не хочет понять, что белорусы — это не только трудолюбивая и памяркоўная нация, но и умная, сильная и готовая на сильные поступки. В этот раз мы ему [ред. — Лукашенко] страну не отдадим», — говорит Владислав.


Напомним, 10 июня парень прославился на всю страну. В своей речи на выпускном он выразил надежду, «что 9 августа в нашей любимой стране произойдут долгожданные изменения» и закончил выступление словами: «Жыве Беларусь!»

О своем поступке Владислав не жалеет. Говорит, давления на него никто не оказывает. Централизованное тестирование выпускник сдал, но поступать в этом году в университет не планирует. «При этой власти нет смысла учиться, а потом работать за низкую зарплату», — считает он.
Источник: gomel.today
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