"Около 11.20 18 июля на дороге A31 в направлении Эмдена произошла серьезная авария, в которой один человек был смертельно ранен, несколько получили ранения. По имеющимся данным, на дороге перед туннелем возник затор. 31-летний мужчина из Беларуси, управлявший автовозом, по невыясненным пока причинам врезался в стоявшие автомобили", - говорится в сообщении полиции.





В результате ДТП один человек погиб, более 15 доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. Водитель автовоза не пострадал.