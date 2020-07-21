+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Белорусские айтишники разработали приложение по поиску работы для подростков

Пока в нем маловато вакансий и в основном это уборщики помещений, но 70 рублей в неделю за два-три часа работы в день лишними точно не будут.


Смартфон сегодня есть практически у каждого тинейджера, и на него теперь можно установить приложение FreeTime и найти себе подработку. Приложение разработала компания EPAM и столичный Центр дополнительного образования детей и молодежи «Маяк». В приложении пока что не так много вакансий и разнообразием они тоже не отличаются. В основном подростков готовы взять уборщиками в детские сады и школы, пишет "Комсомольская правда".

- Дети от 14 и до 16 лет работают в день только 2 часа 15 минут, в возрасте 16-18 лет рабочий день составляет около 3,5 часа. При этом за 10 рабочих дней все получают одинаково - около 70 рублей, - сообщает нам оператор одной из организаций.


Также в приложении можно найти, как разнообразить свой досуг в свободное время. Список культурного времяпровождения больше, чем список вакансий: кинотеатры, музеи, библиотеки и физкультурно-оздоровительные центры.

- Многим ребятам важно реализовать себя на каникулах, иметь возможность самостоятельно зарабатывать карманные деньги, получить первый трудовой опыт, - комментирует Ольга Мороз, замдиректора по учебно-воспитательной работе ЦДОДиМ «Маяк». - Как показывает практика, предложения для подростков есть, но найти их непросто: наниматели редко публикуют такие позиции на своих сайтах, и подростки не знают, куда обратиться, чтобы получить информацию. Мы ставили задачу создать единую площадку для работодателей и подростков и связать их друг с другом напрямую.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Прольется ли в Беларуси кровь народа?
Владимир Искорцев
ЛИЦЕМЕРИЕ ВЛАСТИ
Маргарита Тарайкевич
Рэвалюцыя дабрасумленнасці?
Ольга Карач
ТАК ВОТ ЧТО ЗА отряд особого назначения у...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXVI. ДОПРОСЫ,...
Юрий Губаревич
Прымус да законнасці
Петр Рудковский
Ці будуць санкцыі?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]