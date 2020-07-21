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В России заявили о готовности вакцины от коронавируса

Первая российская вакцина от новой коронавирусной инфекции готова, сообщил в интервью «Аргументам и фактам» первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.


Накануне из военного госпиталя имени Бурденко выписали всех добровольцев, которым вводили новую вакцину от коронавируса. Все добровольцы находились под постоянным наблюдением специалистов Главного военного клинического госпиталя.

— Вторая группа наших добровольцев завершила участие во второй фазе клинических испытаний 20 июля. Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова, — заявил замминистра.

Ранее сообщалось, что ученым предстоит еще аналитическая работа, составление итоговых отчетов, представление результатов, государственная регистрация вакцины.


Напомним, вакцина совместно разработана Министерством обороны РФ и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Испытания начались 18 июня: жидкую и лиофильно высушенную вакцину вводили двум группам добровольцев — всего 86 человек. Сообщалось, что добровольцы хорошо переносят вакцину, побочных явлений или осложнений не наблюдалось.
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