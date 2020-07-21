Утром 3 июля учащийся колледжа искусств им. Соколовского Юрий Германович и его приятель, школьник Игорь Матюшкин собрались на пляж. Когда парни шли по улице Трудовой, возле магазина ZIKO к ним подошли незнакомые мужчины в штатском и попросили проследовать в микроавтобус. Потом был опрос в РОВД, затем — ИВС (с утра до 9 вечера) и повестка в суд, пишет TUT.BY





Сегодня суд Центрального района рассматривал административное дело, но решение пока не вынес: объявлен перерыв. Дело рассматривает судья Олеся Осипова.





Из материалов следует, что Германовича задержали за то, что он, «находясь в общественном месте, умышленно из хулиганских побуждений назойливо приставал к гражданам, размахивал руками, мешал проходу, держал их за руки и препятствовал их свободе передвижения, чем нарушил общественный порядок и спокойствие граждан».





Парень с протоколом категорически не согласен и говорит, что ничего не нарушал. Вот как он рассказывает о том, что происходило в тот день.





— Мы проходили по улице Трудовой. Нас окрикнули мужчины в штатском: «Остановитесь, пожалуйста, парни!», один предъявил удостоверение. У нас спросили, есть ли у нас что-то запрещенное, стали обыскивать личные вещи, портфели, карманы. Потом сказали: «Пройдемте с нами и потом пойдете на пляж». Нас провели в серебристый микроавтобус, там находились сотрудники ОМОНа в форме, они спросили, за что нас задержали, но и им не ответили. Я спрашивал: «За что нас задержали?», но все молчали. Потом пришел начальник и сказал, чтобы нас везли в Центральный РОВД для профилактической беседы. В РОВД участковый Кравченко тоже не знал, за что нас задержали, но потом сообщил, что на меня будет составлен протокол по статье 17.1 КоАП «Мелкое хулиганство», после меня завезут в ИВС, а потом будет суд.









Позже, по словам Юрия, когда его привезли в ИВС, к нему пришел с беседой милиционер и попросил передать родителям, чтобы о случившемся они нигде не писали (мама Юрия — гомельский журналист БелаПАН Алена Германович, а отец — собкор «Комсомольской правды в Беларуси» Павел Мицкевич). «Сказал, что у меня будут проблемы». Около девяти вечера задержанного отпустили.





Адвокат Юрия Сергей Краснов поинтересовался у парня, как он думает, за что его могли задержать?





— Я понял уже в бусе, у меня была майка, которую мне подарила мама, — «Страна для жизни».





В суд пригласили друга Юрия, которого задержали в тот день, а также его отца. Парню 15, и его в ИВС не доставляли, а отпустили через пару часов после задержания. Мужчина рассказал в суде, что ему позвонили с номера сына и сообщили, что тот сейчас находится в РОВД, мол, задержали, так как он прогуливался с «товарищем с оппозиционными наклонностями».





Игорь же рассказал, что они просто шли на пляж и Юрий в то утро вел себя спокойно и к людям не приставал.





Адвокат Германовича ходатайствовал перед судом истребовать запись с камер видеонаблюдения, установленных на фасаде ювелирного магазина. «Если подзащитный действительно ходил и размахивал руками и приставал к прохожим, это будет видно на записи», — рассудил защитник, но суд ходатайство отклонил.





Также в суде выяснилось еще одно обстоятельство — несовершеннолетний приятель Юрия Игорь рассказал, что его в РОВД опрашивали без родителей. Парень уверяет, что даже расписался в протоколе опроса. Однако в материалах дела никакого протокола нет. Эти и другие обстоятельства суд будет выяснять на следующем заседании 28 июля. На него же вызовут свидетелей — милиционеров Кравченко и Архипенко, которые в этот раз были приглашены, но не явились.