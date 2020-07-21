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В Минске с начала июля ищут пожилого мужчину. Он вышел из дома и пропал

В помощи о поиске Александра Гирко обращается столичная милиция.

Фото: телеграм-канал МВД
 
В начале этого месяца он ушел из дома, до настоящего времени его местонахождение неизвестно, пишет blizko.by.

Пропавшему 64 года. Его приметы: на вид 60-70 лет, среднего телосложения, волосы темные, имеются залысины.
 
Если Вам известно местонахождение мужчины на фото  просьба сообщить во Фрунзенское РУВД Минска: 
 
  •  8 (017) 207-67-67; 
  •  8 (029) 302-75-16; 
  •  102
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