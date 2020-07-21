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Российский Минздрав опроверг информацию о закрытой вакцинации элиты

Минздрав РФ опроверг существование закрытой программы, в рамках которой вакцинировали представителей российской элиты.



Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов пояснил, что вакцину от нового коронавируса, разработанную в России, получали только волонтеры, официально включенные в список.

«В гражданский оборот вакцина не поступала», — подчеркнул Кузнецов.

Опроверг информацию Bloomberg и директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов. По его словам, в апреле еще не были проведены доклинические исследования препарата.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что ему ничего не известно об участии сотрудников Администрации президента в программе вакцинирования. Однако Песков знает о том, что добровольцем в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи стал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, пожелавший провакцинироваться.

Самому Пескову прививка «особо не нужна», поскольку он уже переболел. Пресс-секретарь Кремля исключил применение вакцины президентом страны до ее сертификации.

Напомним, агентство Bloomberg распространило информацию о том, что российская элита — политики, бизнесмены, топ-менеджмент крупнейших компаний — вакцинировались от коронавируса еще в апреле по специальной программе.
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