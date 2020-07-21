Израиль до 1 сентября продлил запрет на въезд иностранцев

















Сообщается, что израильское управление аэропортов направило всем авиакомпаниям уведомления, что строгий погранконтроль будет действовать из-за возобновления распространения коронавируса нового типа.





Таким образом, полный запрет на въезд в страну иностранцев без израильских паспортов продлен до 1 сентября.





При этом что израильтяне, которые возвращаются из-за границы, все так же должны будут оставаться на 14-дневном карантине с момента прилета.





Израиль с середины марта на фоне пандемии коронавируса запретил въезд иностранцев. Ожидалось, что его действие будет отменено с 1 августа.



