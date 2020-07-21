Израиль до 1 сентября продлил запрет на въезд иностранцев
Израиль еще на месяц, до 1 сентября, продлил запрет на въезд иностранцев в страну, сообщило в понедельник издание Globes.
Сообщается, что израильское управление аэропортов направило всем авиакомпаниям уведомления, что строгий погранконтроль будет действовать из-за возобновления распространения коронавируса нового типа.
Таким образом, полный запрет на въезд в страну иностранцев без израильских паспортов продлен до 1 сентября.
При этом что израильтяне, которые возвращаются из-за границы, все так же должны будут оставаться на 14-дневном карантине с момента прилета.
Израиль с середины марта на фоне пандемии коронавируса запретил въезд иностранцев. Ожидалось, что его действие будет отменено с 1 августа.
07:27 21/07/2020
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