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Израиль до 1 сентября продлил запрет на въезд иностранцев

Израиль еще на месяц, до 1 сентября, продлил запрет на въезд иностранцев в страну, сообщило в понедельник издание Globes.





Сообщается, что израильское управление аэропортов направило всем авиакомпаниям уведомления, что строгий погранконтроль будет действовать из-за возобновления распространения коронавируса нового типа.

Таким образом, полный запрет на въезд в страну иностранцев без израильских паспортов продлен до 1 сентября.

При этом что израильтяне, которые возвращаются из-за границы, все так же должны будут оставаться на 14-дневном карантине с момента прилета.

Израиль с середины марта на фоне пандемии коронавируса запретил въезд иностранцев. Ожидалось, что его действие будет отменено с 1 августа.
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