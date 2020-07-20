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Картина маслом: белорусам, прилетающим в Одессу, отменили самоизоляцию

С 21 июля в аэропорту «Одесса» откроется пункт сбора анализов для проведения ПЦР-тестирования на COVID-19.


Данная услуга предназначена для путешественников, которые прибывают из стран «красной» зоны (куда относится и Беларусь) и вынуждены соблюдать 14-дневную самоизоляцию согласно Постановлению Кабинета Министров Украины.

«Сбор анализов будет проводиться в медпункте аэропорта во время международных рейсов, а также рейсов из аэропорта «Борисполь». При отрицательном результате путешественники смогут через 24-48 рабочих часов (в зависимости от времени сдачи анализов) завершить самоизоляцию», — говорится в сообщении.
mlyn.by
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