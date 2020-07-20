Политолог: почему белорусы устали и готовы воевать с Лукашенко

Активность белорусского населения в связи с президентскими выборами 2020 года не может не удивлять – белорусский народ сплотился и всеми силами пытается повлиять на расклад президентской гонки, несмотря на трудности, давления и пандемию COVID-19.





В сравнении с президентской компанией 2015 года политическую активность белорусского населения можно назвать небывалой.





Если на предыдущих выборах активная политическая гонка началась в течении лета (июле-августе), то в 2020 г. политизация белорусского населения произошла в самом начале года.





Во многом это связано с возросшим влиянием социальных медиа: в первую очередь белорусского сегмента видеохостинга You-Tube и белорусских блогеров.





Обострила ситуацию и лавинообразная пандемия COVID-19 в совокупности с экономической дестабилизацией.





Отличительным фактором можно назвать и настроение белорусского лидера.





В 2015 году он имел гораздо большую поддержку своего электората, тогда Александр Лукашенко вел «линию мира», настаивая на политической стабильности страны, как основополагающем элементе.





Тем более, на фоне обожженной политическим кризисом и вооруженным конфликтом Украины, и политики ее руководства в условиях обозначенных факторов, ведение дел в Беларуси виделось куда успешней.





В 2020-м все иначе: новых предложений по развитию страны Лукашенко не делает.





При этом держа в рукаве карту возможного референдума по поправкам в конституцию, который планировался после его переизбрания Лукашенко.





В текущем году про всеобщее голосование глава государства не упоминал.





В преддверии выборов 2015 года Лукашенко начал сглаживать внешнеполитическую линию с Западом.





Были освобождены политзаключенные, а сама власть приняла нейтральную позицию по отношению к конфликту в Украине, выступая, как лидер страны-миротворца.





В 2020 г. образ Лукашенко несколько иной, отнюдь не миротворца и причин этому множество, перечислим основные:

Коронавирус

Пандемия COVID-19 выбила почву из-под ног белорусского лидера, изначально заняв позицию ковиддиссидента он сыскал порицания со стороны ряда государств и международных организаций.





Однако самое весомое – снижение рейтинга у электората, шквал заявлений с экрана о целительной помощи трактора, бани и водки вызвали отнюдь не позитивные эмоции у белорусов, что неоднократно высказывалось ими на акциях протеста.

Увеличение числа репрессий





Судя по всем событиям текущего года в Беларуси, властями был выдвинут сценарий предотвращения любой потенциальной угрозы на корню.





С самого начала года политические активисты, блогеры и журналисты подвергались давлению в различных формах, уже в феврале – марте производились аресты и внушительные предупреждения.





Так, например, блогеру канала «Страна для жизни» Сергею Тихановскому поступали звонки из правоохранительных структур о том, что он подозревается в ложных заявлениях в форме звонков о минировании гомельского суда.





При всей его публичности и отражении своей жизни на You-Tube-канале, это событие уже в тот период следовало рассматривать как предупреждение системы.





После наступления весны и проведения акций протеста в Бресте, число подвергнутых репрессиям граждан увеличилось вдвое.





Впоследствии арестовывались и участники встреч с Тихановским.





Основной пик пришелся на май-июнь 2020 года: в это время за решеткой находятся сотни из числа все тех же политических активистов, блогеров и журналистов, включая уже самого блогера Сергея Тихановского, экс-банкира и претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико, его сына и бывших подчиненных.





Также в неволю попали блогеры Александр Кобанов, Сергей Петрухин, Николай Масловский и партийные оппозиционные деятели Николай Статкевич и Павел Северинец.

Отношения c Россией





Восточная соседка Беларуси практически всегда, несмотря на все перипетии была надежной опорой Лукашенко на президентских выборах.





Россия не только их признавала, но и поддерживала действия главы Беларуси.





Сегодня Кремль несколько негативней относится к Александру Лукашенко.





В первую очередь – это связано с полностью не подписанными и отложенными в долгий ящик «дорожными картами» интеграции России и Беларуси,.





Они предполагали создание наднациональных органов Союзного государства и введение единой валюты.





Несогласие Минска с энергетической политикой Москвы – также внесло свои коррективы в натянутые братские отношения.

Отношение с ЕС и США





Здесь все несколько неоднозначно. C одной стороны в глазах американцев и европейцев Лукашенко продолжает оставаться «последним диктатором Европы».





С другой стороны за последние 5 лет Беларусь и США восстановили диалог и даже скоординировали возобновление полноценной дипломатической миссии США в Беларуси.





В январе 2020-го Минск с официальным визитом посетил американский госсекретарь Майк Помпео, а ЕС упростил с Беларусью визовый режим.





Лишь репрессивная политика белорусских властей в отношении оппозиции ставит под удар все достижения дипломатии, европейские политики не раз за последние месяцы призывали освободить политзаключенных.





А президент США Дональд Трамп продлил санкции в отношении Беларуси еще на год.





В сравнении с 2015, текущий год стал еще более технически обустроенным:





массовая цифровизация;

стремительное развитие социальных сетей и видеохостингов;

слабые позиции белорусского телевидения в сравнении с вышеупомянутыми ресурсами.





Можно сказать, что власти решили сыграть на административно подчиняющимся им телевидении и радио, упуская из поля зрения показатели аудитории.





Следовательно, информационную войну они с треском проигрывают.





Серьезные различия произошли и в информационном пространстве страны.





В 2015 году это все еще, как отмечалось, большее влияние традиционных СМИ (телевидения, радио и государственных печатных изданий), которые в свою очередь рассказывали о заслугах очередной пятилетки под началом Лукашенко и репортажах о жизни белорусских семей, ценящих политическую стабильность страны и готовых, в очередной раз, поддержать действующего лидера.





В 2020 – это ролики канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского на You-Tube, стремительно набирающие просмотры, и его коллег по цеху Сергея Петрхина, Александра Кабанова, Николая Масловcкого, Степана Светлова, Марата Минского и др.





Государственные СМИ не смогли найти эффективных способов отражать информационные атаки и показав себя неэффективной и несоответствующей вызовам времени.





Кульминация президентской гонки близка и уже сегодня можно с уверенность заявить – 2020 год в Беларуси войдет в историю, как время повышения политической и гражданской активности населения, новым этапом развития независимой Беларуси, и, конечно, личностями, которые вне всяких сомнений запомнятся народу на долгие годы.





Все это небывалый для Беларуси опыт, который нельзя даже сравнивать с предыдущими выборами 2015 года, которые судя по всему для Беларуси были самыми незаметными и малозначительными.











