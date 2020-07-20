Фотофакт. Помним! В Минске коллеги почтили память Павла Шеремета
В четвертую годовщину гибели известного журналиста его коллеги посетили могилу Павла Шеремета на Северном кладбище.
Слева направо: заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий, директор БелаПАН Дмитрий Новожилов, глава белорусского ПЕН-Центра Татьяна Недбай, глава БАЖ Андрей Бастунец, мать Павла Шеремета Людмила Станиславовна. Фото Радыё Свабода
18:54 20/07/2020
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