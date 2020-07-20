Это прорыв? Разработана вакцина Covid-19 - она тренирует иммунную систему
Вакцина против коронавируса, которую разработали в Оксфордском университете, выглядит безопасной и тренирует иммунную систему.
Испытания, в котором участвовали около 1077 человек показали, что инъекция привела к тому, что они вырабатывали антитела и лейкоциты, которые способны бороться с коронавирусом.
Результаты выглядят многообещающими, однако пока неизвестно, достаточно ли этого, чтобы обеспечить защиту.
Напомним, что по данным Всемирной организации здравоохранения, массовая вакцинация против коронавируса может начаться в середине 2021 года.
По состоянию на понедельник, 20 июля, в мире коронавирусом заболели более 14 миллионов человек, умерли более 600 тысяч, а вылечились — более 8 миллионов.
Источник: nv.ua
17:29 20/07/2020
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