+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Это прорыв? Разработана вакцина Covid-19 - она тренирует иммунную систему

Вакцина против коронавируса, которую разработали в Оксфордском университете, выглядит безопасной и тренирует иммунную систему.


Испытания, в котором участвовали около 1077 человек показали, что инъекция привела к тому, что они вырабатывали антитела и лейкоциты, которые способны бороться с коронавирусом.

Результаты выглядят многообещающими, однако пока неизвестно, достаточно ли этого, чтобы обеспечить защиту.

Напомним, что по данным Всемирной организации здравоохранения, массовая вакцинация против коронавируса может начаться в середине 2021 года.

По состоянию на понедельник, 20 июля, в мире коронавирусом заболели более 14 миллионов человек, умерли более 600 тысяч, а вылечились — более 8 миллионов.
Источник: nv.ua
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Прольется ли в Беларуси кровь народа?
Владимир Искорцев
ЛИЦЕМЕРИЕ ВЛАСТИ
Маргарита Тарайкевич
Рэвалюцыя дабрасумленнасці?
Ольга Карач
ТАК ВОТ ЧТО ЗА отряд особого назначения у...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXVI. ДОПРОСЫ,...
Юрий Губаревич
Прымус да законнасці
Петр Рудковский
Ці будуць санкцыі?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]