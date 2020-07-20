По состоянию на 16.00 20 июля в очереди на въезд в Литву застряло более тысячи грузовиков. 580 - в «Каменном Логе», 273 - в «Беняконях», 180 - в «Привалке».





- С 19 на 20 июля, по данным литовской стороны, в информационных системах контролирующих органов произошел сбой. Это снизило скорость прохождения границы грузовыми машинами и привело к накоплению транспорта вблизи пунктов пропуска, - цитирует БелТА слова официального представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского. - Анализ обстановки не дает оснований предполагать, что в ближайшее время потоки через границу уменьшатся.





По словам представителя Госпогранкомитета, обстановку на пунктах пропуска усугубляет еще и отсутствие ограничения на ввоз топлива в Литву. В Польше, например, такое ограничение действует.





В результате многие грузоперевозчики выбирают прибалтийское направление как наименее затратное в плане заправки. Заправляются с запасом в Беларуси – и едут в Западную Европу через белорусско-литовскую границу.





Еще один усугубляющий фактор - введение сезонных ограничений нагрузок на оси транспортных средств при высоких температурах.





Напомним, об обстановке на пункте пропуска вы можете узнать в специализированном разделе портала Госпогранкомитета «Обстановка на границе». Данные о ежедневных очередях - в разделе «Графики очередей».











