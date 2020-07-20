Роженица с COVID-19 умерла - младенец в тяжелом состоянии





Как рассказал главный врач Жолковской центральной районной больницы Игорь Шевцив, ребенок родился через кесарево сечение в ночь на 18 июля.





По его словам, женщина является жительницей Яворовского района. В больницу ее госпитализировали с подтвержденным COVID-19. Сейчас за жизнь младенца борются неонаталоги неонатального центра Львовской областной клинической больницы.





"Женщине 28 лет, она из Яворовского района. В пятницу ночью она на 27 неделе беременности родила ребенка через кесарево сечение. Мы сделали все, что могли. Все специалисты, которых только можно было привлечь: начиная от областных и заканчивая академиком Александром Паенком, были вовлечены. Но спасти ее не удалось", – сказал Шевцив.





Подробностей состояния здоровья, когда женщину госпитализировали в больницу, врач не разглашает, до официального заключения патологоанатомов.









Заведующая отделением интенсивной терапии недоношенных новорожденных Львовской областной клинической больницы Зоряна Салабай сообщила, что ребенок сейчас находится в их отделении на искусственной вентиляции легких в очень тяжелом состоянии.