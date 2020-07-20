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Танки в городе - официальная версия Минобороны

В Министерстве обороны объяснили появление большой колонны военной техники в Минске 18 июля.

О длинной колонне боевых машин написали в соцсетях жители улицы Калиновского и других районов.


Пресс-секретарь Минобороны Наталья Гаврусик не назвала номер воинской части, чьи военнослужащие в субботу ездили на автомобилях по улицам Минска. По словам Натальи Гаврусик, это обычные перемещения, связанные с началом второй половины учебного года в армии, передает Свабода.

"В Вооруженных силах в течение года проводятся сотни мероприятий боевой подготовки. Войска вступили во второе полугодие учебного года. С июля по октябрь идет активный период боевой подготовки. Абсолютное большинство маневров так или иначе связано с перемещением боевой техники-например, на полигоны или в парк воинской части.

Иногда маршрут пролегает через короткие участки в черте города. Как правило, речь о колесной технике. При планировании маршрута подразделения и воинские части учитывают городской трафик и выбирают оптимальное время для движения колонн», — ответила Наталья Гаврусик.

По видео из Минска, значительная часть колонны, о которой сообщили в интернете — это боевые машины пехоты, предназначенные в том числе для ведения боевых действий. Вторая часть колонны состояла из больших грузовых фургонов. Колонна прошла по Минску утром 18 июля в сопровождении машин ГАИ.
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