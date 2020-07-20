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92-летнюю бабушку заперли в сарае - она со страху умерла

Прокуратура Витебской области изучила и направила в суд Миорского района уголовное дело в отношении 49-летнего К., которому инкриминированы разбой и кража с проникновением в жилище.

Мужчина в период с 30 декабря 2019 года по 13 января 2020 года с целью умышленного завладения чужим имуществом применил к заведомо для него престарелой местной жительнице Л., 1927 года рождения, насилие – руками затолкал последнюю в неотапливаемую хозяйственную постройку на территории ее домовладения в д.Тимошково Миорского района, после чего запер две двери. 

Женщина осталась в темноте на длительное время без пищи и питья при низкой температуре окружающей среды.

Далее обвиняемый проник в ее жилище и похитил не менее 5 бутылок домашнего самодельного вина. С места преступления он скрылся, похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению.

Престарелая женщина умерла в хозяйственной постройке от имевшегося у нее заболевания сердечно-сосудистой системы.

Позднее нетрезвый К. вернулся и, убедившись, что потерпевшая мертва, вновь зашел в ее дом, где похитил не менее 4 бутылок домашнего самодельного вина, а также не менее 600 рублей. Похищенным К. распорядился по своему усмотрению, сообщает Генпрокуратура.
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