Александра Зверева и Эдуард Бабарико



“Мой сегодняшний день начался с маленького чуда: последнее письмо от Эдика почтальон решила доставить по другому адресу (даже на другую улицу). Человек, к которому это письмо попало, умудрился отыскать меня в фейсбук, чтобы передать мне его лично в руки. Это еще раз доказывает, что люди — главная ценность Беларуси. И нам есть, за что бороться!”, — рассказала в своем фейсбуке подруга сына Виктора Бабарико.





“У Эдика и Виктора Дмитриевича все в порядке. Несмотря на всю дикость происходящего, они не теряют оптимизма и продолжают верить в вас, и во все, что мы делаем”, — рассказала Александра Зверева.





“К сожалению, бОльшая часть писем им все еще не доходит (очевидно, сотрудники СИЗО не успевают их читать)”, — рассказала девушка о письмах, которые шлют сторонники Виктора Бабарико в тюрьму.