Актер Анатолий Кот: Революции начинаются с преступных приказов

Уехал из Беларуси - запретили сниматься в кино

Белорусский и российский актер Анатолий Кот с 2004 года живет в Москве, но остается гражданином Беларуси - говорит, что сознательно не менял гражданства, передает Свабода.





В 1990-х участвовал в спектаклях Театра кукол, Минского молодежного театра, Театра-студии киноактера, «Вольной сцены». С 2004 года - в российском театре Армена Джигарханяна. Говорит, уехал из Беларуси, так как запретили сниматься в кино.





"Тогда еще не знал, что за высказывание своих мыслей преследуют. Звонит режиссер: "Мне не дают разрешения тебя снимать. Запрещают. Из Минкульта позвонили директору, он мне приказал не брать тебя на роль" Я спрашиваю: "А бумага есть?"- "Толя, какая бумажка? Ты же все понимаешь".





Вот существует почему-то мысль, что человек, работающий в государственной структуре, не может высказывать свое мнение. Тот же актер работает в театре. И что - он не имеет права выражать свои мысли? Ему чиновник, директор платит из своего кармана? Нет, с налогов. Это деньги народа. Чиновник из налогов распределяет зарплату и еще диктует, что мне можно говорить, а что — нет? Вот и уехал", — эмоционально рассуждает Анатолий.





В 1998 году актер уехал в Германию. Несколько лет работал там. Вернулся. Сыграл роль князя Владимира Друцкого в "Анастасии Слуцкой". В начале 2000-х в Минске снимался в российском сериале «Каменская». Российский коллега Станислав Дужников познакомил Анатолия с Арменом Джигарханяном, который пригласил молодого белорусского актера в свой театр.





Анатолий Кот много снимается в кино. В 2012 году снялся в роли военного генерала в фильме "Жыве Беларусь!"польского режиссера Кшиштофа Лукашевича, частично основанном на военных дневниках журналиста Франака Вячорки, который стал соавтором сценария.





Актер внимательно следит за происходящим в Беларуси. Говорит, что "накипело", и сам выразил желание выступить с обращением к людям в погонах — милиционерам, военным, бойцам ОМОНа.





"Я почитал мнения моих белорусских коллег-актеров о том, что здесь происходит, в частности, Олега Гарбуза. И мне очень хочется самому высказаться. Прежде всего, сказать громадное спасибо всем, кто верит в лучшее будущее Беларуси, кто выходит на улицы. Я по-другому никак не могу поддержать их, так как живу в другой стране.





Некогда известный российский актер Евгений Евстигнеев сказал: "Артистов, которые бросились в политику, вообще понять не могу, наша профессия позволяет со сцены или экрана сказать намного больше и, главное, более проникновенно, чем с трибун“.





Я, в принципе, придерживаюсь такого же мнения. Но очень боюсь, чтобы ребята в погонах не окропили себя кровью сограждан, чтобы потом не было поздно" - так объясняет свое стремление высказаться Анатолий Кот.





"Я знаю, как вас дрессируют, чтобы разгонять толпу. Но перечитайте, пожалуйста, присягу"





Актер говорит, что пытался прочитать объяснения генерала Ивана Кубракова, начальника минской милиции, который оправдывал действия своих подчиненных, когда те задержали только за один день 14 июля более 200 мирных граждан. Признается, что не сумел дочитать до конца.





"Этот генерал-майор милиции нес такую чушь: якобы люди, которые выстроились в цепочку на тротуаре и хлопали в ладоши, тем самым мешали движению и провоцировали автомобилистов подавать сигналы! И это говорит человек в погонах! И ему не стыдно такое нести?





У меня два брата - кадровые военные. Я знаю, что такое форма, погоны, офицерские честь и достоинство не понаслышке, не из слетен. Хочется обратиться к молодым ребятам. Перечитайте внимательно присягу!"





Анатолий уточняет, что у военных и милиционеров присяги немного отличаются. У военных самая первая строчка после имени и фамилии "Торжественно клянусь быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь".





А в присяге сотрудников МВД после слов "свято соблюдать Конституцию и законы" первая строчка — "не жалея своей жизни, защищать права, свободы и законные интересы граждан, общества, государства».





"В обеих присягах ключевые слова - народ, граждане. И милиция, и военные обязаны защищать права народа, граждан!





А по-вашему защищать права народа - это скрутить молодежь, которая хлопает в ладоши или забросить велосипедиста вместе с велосипедом в автозак? Или хватать людей из очереди в ЦИК?





Моего кандидата незаконно сняли, я пошел подать жалобу, а меня еще избили? За мои налоги меня еще и уродуют? Силовые структуры же "кормятся" из бюджета. Как, кстати, и сфера культуры, актеры.





У меня отобрали возможность проголосовать, возможность пожаловаться. И оказывается, что я еще нарушил закон! А потом меня еще оштрафуют или посадят на 15 суток. У меня в голове не укладывается: за что?" - говорит Анатолий Кот.





Поэтому актер обращается ко всем людям в погонах, которых, "судя по последним заявлениям государственного секретаря Совета безопасности Андрея Равкова, будут использовать "для предотвращения массовых беспорядков"".





"Хочется обратиться к этим ребятам: нельзя быть цепными собаками на привязи. Кому вы служите? Человеку, у которого руки по локоть в крови? Будьте хотя бы людьми, которые думают. Подумайте, что вы делаете, включите мозг, а не силу! Напротив вас может быть сосед, сын друга, просто прохожий. Он думает иначе. И за это ему нужно пробивать голову и ломать нос? Когда выхватывает людей из толпы человек в гражданской одежде, он кто — цепная собака?





Ну даже если и сопротивлялись пацаны. А как иначе? Они во дворе выросли. Конечно, сопротивляются, когда их хватают.





Я знаю, как вас дрессируют, натаскивают, как разгонять толпу. Но перечитайте, пожалуйста, присягу. Служите народу", - призывает милиционеров Анатолий Кот.





"Вы же столько водки не выпьете, чтобы заглушить остатки совести"

Актер признается, что в театре и кино сыграл много подонков и негодяев. И всегда, входя в роль, ищет оправдания, почему человек так поступает.





"Одно дело - играть роль негодяя, а другое - быть подонком по жизни. И теперь, рассуждая о жестокости милиции, ОМОНа, ищу оправдания - почему они так поступают?





Здесь два варианта: либо деньги, либо святая вера. Но о вере здесь речь не идет - все же видят, как Лукашенко цепляется посиневшими пальцами за власть уже более 20 лет. Значит, деньги.





Лукашенко есть что терять. Генерал-майору тоже есть что терять - деньги, власть. А вы что будете делать? Вам жить здесь. Голову включите, подумайте немного головой.





Вы же столько водки не выпьете, чтобы заглушить остатки совести или боль в сердце, а оно будет болеть! Как вы с этим будете жить - вы человека изуродовали или, не дай Бог, убили", - говорит Анатолий Кот.





Он советует милиционерам вспомнить своих детей - что им он расскажет после работы?





"Вот приходит омоновец домой со службы, ребенок спрашивает: "Папа, а что ты делал на работе?" А отец отвечает: „Сынок, десяток задержал, одному нос сломал, другому ногу. А еще человек на велосипеде проезжал, я его схватил и бросил в автозак“. Ребенок спросит: "а за что?" Отец ответит: “Он стоял на улице и хлопал в ладоши". "А что, я не могу хлопать в ладоши?" - удивится сын. "Можешь, сынок, но тебя могут изуродовать за это“, - ответит отец"





"Во главе государства стоит демагог, политрук"

По мнению Анатолия Кота, в Беларуси только один человек нагнетает обстановку, в каждом своем выступлении говорит о площади, о Майдане, о внешних и внутренних врагах. А на днях еще Госсекретарь Совета безопасности генерал Андрей Равков напомнил, что все революции начинались с площадей — в Египте, Сирии, в Украине.





"Революции начинаются не с площади, а с таких генералов, которые дают преступные приказы, а потом сами не могут отмыться. Вот с чего революции начинаются — с таких приказов, которые генералы дают пацанам. А пацанам с этим жить.





А этот молодой парень, выполняющий преступный приказ хватать людей, ничего больше не умеет. Он вырос, отслужил в армии и пошел в милицию. Он умеет только разгонять мирных людей и забрасывать в автозак умного, образованного айтишника, который настроил ему компьютер. Но нельзя развязывать гражданскую войну", - убежден Анатолий Кот.





О белорусах говорят, что они очень терпимы, толерантны и терпеливы, 26 лет живут с одним президентом. Что им делать дальше? Анатолий Кот говорит, что не имеет права призывать народ, толкать кого-то на решительные поступки. Он выступает только за мирные перемены, говорит, что только законно, мирно нужно добиваться смены власти.





"Молодежь, которая родилась в 1990-х, выросла, встала на ноги и хочет другой жизни. Выросло поколение, имеющее право голоса. Но его этого права лишают. Выросло новое поколение свободных, нормальных, образованных людей. Я не говорю, что моя мама ненормальная, но раньше она свято верила, что „глава государства чего-то не знает, он не понимает, ему не так докладывают, а он хочет как лучше“.





Я объясняю: он просто демагог и политрук! И свой карман набивает. Политруков в армии никогда не любили.





Лукашенко есть что терять. Правильно сказал мой коллега Олег Гарбуз: "отпустите его, пусть улетает". Поэтому снова обращаюсь к преданным ему силовикам: можно быть честным офицером, солдатом, преданным родине и народу. Нельзя быть собакой и развязывать гражданскую войну.





Вы что потом будете делать? Как вы будете с этим жить? Голову включите, подумайте немного головой», — убежден Анатолий Кот.





***





Анатолий Кот - белорусский и российский актер театра и кино. В 1990-х участвовал в спектаклях Театра кукол, Минского молодежного театра, Театра-студии киноактера, «Вольной сцены». Работал в Германии. С 2004 года - в российском театре Армена Джигарханяна.





Снимался в фильмах "Анастасия Слуцкая", «Оккупация (мистерии)», «Тутэйшыя», «Брестская крепость», «В августе 44-го», "Жыве Беларусь" и других.