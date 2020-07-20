



Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников программы, попросивших об анонимности.





Один из собеседников агентства — исследователь, осведомленный о происходящем, — утверждает, что всего в программе вакцинации приняли участие несколько сотен человек. По его словам, это решили не афишировать, дабы избежать наплыва потенциальных желающих обезопасить себя от коронавирусной инфекции. Bloomberg указывает, что источнику известны несколько десятков вакцинированных.





По данным агентства, среди получивших вакцину были топ-менеджеры UC Rusal. Утверждается, что предлагали прививку и представителям «ФосАгро»: по информации издания, там еще рассматривают предложение. Обе компании отказались комментировать информацию агентству.





Издание указывает, что до сих пор не вполне понятно, по какому принципу распределялась вакцина. Утверждается, что участие в программе было бесплатным, а привитые подписывали бумаги, что знают о возможных рисках. При этом опрошенные Bloomberg бизнесмены рассказали, что по-разному перенесли последствия вакцинации. У некоторых повышалась температура и болели мышцы, а один топ-менеджер не заметил никаких побочных эффектов.





При этом были и топ-менеджеры, которые отказались от участия в программе. Они посчитали, что вакцину сначала нужно протестировать на добровольцах. Один из бизнесменов заявил, что отказался потому, что доктор объяснил ему: понадобится год, чтобы осознать последствия вакцины для организма.





«В настоящее время идут клинические испытания вакцины, созданной исследовательским центом им. Гамалеи, соответственно, вакцина применялась на добровольцах, которые официально являются участниками испытаний. В гражданский оборот вакцина не поступала», — заявил РБК помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.





Официально испытания вакцины от коронавируса на людях начались в середине июня. Первая группа, которой ее ввели, состояла из 18 человек. Второй группе ввели препарат через несколько дней после того, как результаты первых клинических испытаний позволили продолжить исследования.





В понедельник, 20 июля, последняя группа добровольцев будет выписана из военного госпиталя имени Бурденко.





В середине июня глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью РБК заявил, что выступил добровольцем и получил вакцину, разработанную в НИИ имени Гамалеи. При этом он отметил, что массов вакцинация пройдет и завершится в следующем году. «Как показывает международный опыт, для того чтобы остановить эпидемию, вакцинирование должно пройти около 60% населения», — заявил он.