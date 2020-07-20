У автобусных маршрутов в Минске изменится диапазон номеров









В соответствии с совместным решением, которое приняли Мингорисполком и Минский облисполком, для городских маршрутов общественного транспорта освобождается диапазон номеров с 200-го по 299-й.





Подобное расширение диапазона происходило не раз даже в советские времена-по мере роста Минска. Сейчас нумерация городских маршрутов ведется с № 1 до 199, а пригородные числятся С 200-го. Однако номера для столичных маршрутов уже исчерпаны, ко многим цифрам приходится добавлять буквы (а, б, в д) — уже сегодня в Минске фактически действуют более 210 городских автобусных маршрутов.





В связи с принятым решением в ближайшее время произойдет массовая перенумерация пригородных автобусных маршрутов, осуществляющих перевозки пассажиров в регулярном сообщении.





Основные пригородные будут начинаться на 3** и 4**, сезонные — на 8** (раньше они стояли в общем ряду), временные — на 9** (это маршруты, организуемые на определенные мероприятия на несколько дней или на периоды дорожностроительных работ). А 2** теперь начнут присваивать городским маршрутам.





Изменения также коснутся пригородных маршрутных такси, имеющих трехзначные номера — они станут четырехзначными. Подробности пассажирам будут сообщать по мере присвоения новых номеров.