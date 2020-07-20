Фото: University of Rochester





В 2005 году в регионе Афар в Эфиопии образовалась трещина, сейчас ее протяженность составляет 56 километров. Этот участок находится на стыке трех тектонических плит – они медленно отделяются друг от друга.





«Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим», – сообщил профессор Университета Лидса в Великобритании Кристофер Мур.





По словам ученых, движение плит вызвано нарастающим давлением из-за поднимающейся магмы. Наблюдение продолжается. Утверждается, что в далеком прошлом подобный разлом арабской и африканской тектонических плит стал причиной появления Аденского залива и Красного моря.