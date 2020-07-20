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Африка потихоньку разламывается. Через 5 млн лет на Земле будет новый океан

Ученые-геологи разных университетов мира прогнозируют тектонический разлом в Афарском регионе Восточной Африки. Через пять-десять миллионов лет на этом месте образуется новый океан. Об этом сообщает «Мир 24» со ссылкой на телеканал NBC News.

Фото: University of Rochester

В 2005 году в регионе Афар в Эфиопии образовалась трещина, сейчас ее протяженность составляет 56 километров. Этот участок находится на стыке трех тектонических плит – они медленно отделяются друг от друга.

«Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим», – сообщил профессор Университета Лидса в Великобритании Кристофер Мур.

По словам ученых, движение плит вызвано нарастающим давлением из-за поднимающейся магмы. Наблюдение продолжается. Утверждается, что в далеком прошлом подобный разлом арабской и африканской тектонических плит стал причиной появления Аденского залива и Красного моря.
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