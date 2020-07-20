ОАЭ отправили космическую миссию на Марс

















Так, ОАЭ стали первой арабской страной, пославшей миссию на Марс.





Изначально старт был назначен на 14 июля, но его два раза переносили из-за неблагоприятных погодных условий.





Планируется, что на путешествие к красной планете потребуется семь месяцев, так как необходимо преодолеть расстояние около 493 млн км.





Цель миссии ОАЭ на Марс – изучение атмосферы, климатических условий и смены времен года. Аппарат должен оставаться на орбите в течение всего марсианского года, продолжительность которого почти вдвое дольше по сравнению с земным. Космический зонд проведет изучение нижних слоев атмосферы, где формируется марсианская погода, в том числе пылевые бури. Об этом писала "Немецкая волна".





Корабль оснащен тремя камерами, позволяющими вести наблюдение за атмосферой Марса в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.



