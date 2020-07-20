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Международный рейтинг: белорусы – одни из лучших в мире в технологиях и науке о данных

Образовательная платформа Coursera опубликовала «Global Skill Index» («Глобальный индекс навыков»). И белорусы в нем находятся на очень высоких позициях.

Что такое «Глобальный индекс навыков»

Этот сборник объединяет сведения о навыках учащихся платформы в разных странах, индустриях и областях обучения, оценивая, какие навыки сейчас находятся в тренде и определяют роли, которые повлияют на работу в будущем, передает "Белсат".

Специалисты платформы оценивали 60 стран, 10 отраслей и 11 областей обучения, чтобы понять, кто обладает критически важными навыками, охватывающими бизнес, науку о данных и технологии. Этот рейтинг дает возможность оценить квалификацию работников по всему миру.

Позиции белорусов

В Беларуси работают вторые в мире по уровню квалификации специалисты по технологиям и IT. На 1-ом месте, кстати, Россия.

Global Skills Index, Technologies. Фото: coursera.com

Хорошие навыки и у белорусских специалистов по данным. Они на 8-ом месте в мире. На 1-ом – снова Россия.

Global Skills Index, Data Science. Фото: coursera.com

Позиции в бизнесе не такие отличные – мы лишь на 32-ом месте. Здесь первенство отошло к Швейцарии.

Global Skills Index, Business. Фото: coursera.com
КТ/ИР belsat.eu
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