Белоруски сняли крутое видео о политической ситуации в стране

"С каждым днём в Беларуси воздух становится всё токсичнее" / youtube.com





В пятиминутном ролике белоруски высказали недовольство массовыми задержаниями в стране, призвали работников силовых ведомств к совести и выступили за честные выборы, передает "Еврорадио"





В видео снялись актриса театра и кино Марина Поддубная, художник-дизайнер Анна Королёва, выпускница Академии МВД Татьяна Мартинович, журналистка Алёна Кореневская и авторка жалобы в ЦИК на Александра Лукашенко из-за его высказывания про "Конституцию не под женщин" Ксения Фёдорова.





— Мы белорусы, которые проснулись после 26-летнего летаргического сна. И с новыми силами, убеждениями мы должны построить своё новое будущее, — такими словами заканчивается ролик "Women's voices".