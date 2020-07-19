Белоруски сняли крутое видео о политической ситуации в стране
17 июля на Youtube-канале кампании "Women's voices" вышло видео "Голоса Беларуси".
"С каждым днём в Беларуси воздух становится всё токсичнее" / youtube.com
В пятиминутном ролике белоруски высказали недовольство массовыми задержаниями в стране, призвали работников силовых ведомств к совести и выступили за честные выборы, передает "Еврорадио".
В видео снялись актриса театра и кино Марина Поддубная, художник-дизайнер Анна Королёва, выпускница Академии МВД Татьяна Мартинович, журналистка Алёна Кореневская и авторка жалобы в ЦИК на Александра Лукашенко из-за его высказывания про "Конституцию не под женщин" Ксения Фёдорова.
— Мы белорусы, которые проснулись после 26-летнего летаргического сна. И с новыми силами, убеждениями мы должны построить своё новое будущее, — такими словами заканчивается ролик "Women's voices".
16:55 19/07/2020
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