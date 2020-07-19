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Верующие призывают вернуть Красный костел в собственность прихода

На сайте petitions.by более 1700 верующих и неравнодушных граждан поставили свою подпись под призывом передать Красный костел в Минске на баланс римско-католического прихода святых Симеона и Елены. Обращение создатели петиции направят Александру Лукашенко.


Здание костела святых Симеона и Елены находится в собственности Мингорисполкома. Верующие пользуются этим зданием на правах бессрочного и бесплатного пользования, но приход должен платить налог на землю и амортизацию за пользование зданием. В итоге верующие должны платить 13 000 рублей, что превосходит их финансовые возможности. Всего прихожане уже должны государству около 166 тысяч рублей, передает "Белсат".

«Костел был построен в том числе на деньги верующих, и мы просим о возвращении его в собственность верующих – римско-католического прихода святых Симона и Елены в Минске», – отмечают создатели петиции.

Всего, на момент написания этой информации, под петицией поставили свои подписи более 1700 человек.
СК/ИР belsat.eu
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