Верующие призывают вернуть Красный костел в собственность прихода

Здание костела святых Симеона и Елены находится в собственности Мингорисполкома. Верующие пользуются этим зданием на правах бессрочного и бесплатного пользования, но приход должен платить налог на землю и амортизацию за пользование зданием. В итоге верующие должны платить 13 000 рублей, что превосходит их финансовые возможности. Всего прихожане уже должны государству около 166 тысяч рублей, передает "Белсат"





«Костел был построен в том числе на деньги верующих, и мы просим о возвращении его в собственность верующих – римско-католического прихода святых Симона и Елены в Минске», – отмечают создатели петиции.





Всего, на момент написания этой информации, под петицией поставили свои подписи более 1700 человек.







