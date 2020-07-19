Число умерших от коронавируса в мире превысило 600 тыс. человек
Больше всего смертей от коронавируса зарегистрировано в США — 139,9 тыс. Следом за ними идут Бразилия и Великобритания, следует из данныхУниверситета Джонса Хопкинса.
Священник, одетый в защитный костюм, проходит рядом с погребальным костром, приготовленным для сжигания тела умершего от COVID-19. Нью-Дели, Индия (Фото: Anushree Fadnavis / Reuters)
Число умерших от коронавируса в мире достигло 600 тыс. человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.
На первом месте по числу жертв заболевания находятся США — 139,9 тыс. человек. Следом за ними идут Бразилия и Великобритания с 78,7 тыс. и 45,3 тыс. умерших соответственно.
В десятку стран по этому показателю в абсолютных цифрах также вошли:
- Мексика — 38,3 тыс. человек;
- Италия — 35 тыс.;
- Франция — 30,1 тыс.;
- Испания — 28,4 тыс.;
- Индия — 26,2 тыс.;
- Иран — 13,9 тыс.;
- Перу — 12,9 тыс.
Общее число заразившихся в мире превысило 14 млн. Лидером по числу инфицированных остаются США — с начала пандемии в них заразились 3,67 млн человек. Следом за ними идут Бразилия и Индия — 2 млн и 1 млн соответственно.
Напомним, что в Беларуси на 18 июля было зарегистрировано 65 953 человека с диагнозом Covid-19 .
13:58 19/07/2020
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