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Число умерших от коронавируса в мире превысило 600 тыс. человек

Больше всего смертей от коронавируса зарегистрировано в США — 139,9 тыс. Следом за ними идут Бразилия и Великобритания, следует из данныхУниверситета Джонса Хопкинса.

Священник, одетый в защитный костюм, проходит рядом с погребальным костром, приготовленным для сжигания тела умершего от COVID-19. Нью-Дели, Индия (Фото: Anushree Fadnavis / Reuters)

Число умерших от коронавируса в мире достигло 600 тыс. человек, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.

На первом месте по числу жертв заболевания находятся США — 139,9 тыс. человек. Следом за ними идут Бразилия и Великобритания с 78,7 тыс. и 45,3 тыс. умерших соответственно.

В десятку стран по этому показателю в абсолютных цифрах также вошли:

  • Мексика — 38,3 тыс. человек;
  • Италия — 35 тыс.;
  • Франция — 30,1 тыс.;
  • Испания — 28,4 тыс.;
  • Индия — 26,2 тыс.;
  • Иран — 13,9 тыс.;
  • Перу — 12,9 тыс.

Общее число заразившихся в мире превысило 14 млн. Лидером по числу инфицированных остаются США — с начала пандемии в них заразились 3,67 млн человек. Следом за ними идут Бразилия и Индия — 2 млн и 1 млн соответственно. 

Напомним, что в Беларуси на 18 июля было зарегистрировано 65 953 человека с диагнозом Covid-19 .
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