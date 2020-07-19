Беларусь ждёт очередное похолодание. Погода на неделю с 20 по 26 июля

В начале недели ожидается переменная облачность. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, днём в отдельных районах грозы, могут сгущаться непродолжительные туманы. Температура воздуха ночью составит +11℃…+17℃, днём до +29℃.

В среду снова похолодает. Будет облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди, днём возможны грозы. Ветер северной четверти, умеренный. Температура ночью до +15℃, в середине дня +18℃ — +23℃.

В четверг и пятницу погодными процессами будет управлять активный малоподвижный циклон. Погода будет прохладная и дождливая. Пройдут дожди, в дневные часы — с грозами. Ветер северо-западный умеренный. Под утро слабые туманы. Температура ночью и утром от +8℃ до +15℃, днем +16℃…+23℃.





В выходные дни погода существенно не изменится. При облачной с небольшими прояснениями погоде пройдут дожди, возможны грозы. Под утро слабый туман. Видимость до километра. В ночные часы столбики термометров покажут 9 — 14 со знаком плюс. Не стоит ожидать жары и днём: всего лишь +18℃ – +24℃.