Астронавт NASA сделал снимок Сахары из космоса





Фото Сахары астронавт опубликовал в Twitter



Структура Ришат, или «Око Сахары» — геологическая структура из концентрических кругов в мавританской части пустыни Сахара Структура имеет диаметр около 38 км и находится на высоте 400-460 м над уровнем моря.





Структура Ришат образовалась 500-600 млн лет назад (возраст горных пород старейшего кольца).