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Астронавт NASA сделал снимок Сахары из космоса

Астронавт NASA Крис Кэссиди сделал снимок структуры Ришад в Сахаре с МКС.


Фото Сахары астронавт опубликовал в Twitter.

Структура Ришат, или «Око Сахары» — геологическая структура из концентрических кругов в мавританской части пустыни Сахара Структура имеет диаметр около 38 км и находится на высоте 400-460 м над уровнем моря.

Структура Ришат образовалась 500-600 млн лет назад (возраст горных пород старейшего кольца).
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