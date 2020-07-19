Сериалу "Чернобыль" присвоили семь премий BAFTA в области телемастерства
Американский мини-сериал "Чернобыль" (2019) получил семь наград британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), пишет Gazeta.Ru со ссылкой на Variety.
Премии были присуждены сериалу за оригинальную музыкальную тему, за костюмы, операторскую работу и свет, лучшие декорации, звук и монтаж. Кроме того, отдельной награды был удостоен режиссер картины швед Йохан Ренк.
Изначально сериал номинировали на 14 наград.
В сериале рассказывается о трагичных событиях на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Ранее этот мини-сериал выиграл премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший телесериал или телефильм".
09:36 19/07/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение