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Киркоров рассказал о многолетней дружбе с семьей Макея

Популярный российский певец Филипп Киркоров рассказал о том, что дружит с семьей министра иностранных дела Беларуси Владимира Макея почти 20 лет, это признание прозвучало в эфире телеканала ОНТ.

 

"Это прекрасная семья, это мои очень близкие друзья. Почти 20 лет мы дружим. Когда Вера (Полякова, супруга Владимира Макея - Прим.) приезжает в Москву по творческим делам, Артем всегда останавливается у нас, играет с Мартином и Аллой-Викторией. И это добрые прекрасные отношения", - заверил он.

Киркоров также прокомментировал историю с днем рождения жены Макея актрисы Веры Поляковой, которая вызвала бурные обсуждения в интернете. Певец прилетел в Минск, чтобы поздравить ее, что вызвало разговоры о том, сколько ему за это заплатил глава внешнеполитического ведомства. Сам Владимир Макей сразу после инцидента рассказал, что давно дружит с российской звездой.

"Я дружу с этой семьей очень-очень много лет. И, поверьте мне, если бы я пользовался знакомством, дружбой и связями с этой семьей, я бы уже здесь в Беларуси сумел уже премьер-министром стать или министром культуры. Век аншлагов не видать, если здесь какие-то меркантильные финансовые были интересы", - заключил Филипп Киркоров.

Киркоров в эти дни находится в Витебске, где открылся музыкальный фестиваль "Славянский базар". Российский певец получил награду президента Беларуси "Через искусство – к миру и взаимопониманию". Была открыта и именная плита Киркорова на Площади звезд.
Sputnik
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