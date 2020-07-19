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Верующие обратились к католическим священникам c призывом отслужить святые мессы за честные выборы

Группа верующих, участники кампании «Католик, фальсификация выборов - это тяжкий грех», распространила обращение к католическим священникам Беларуси.


- От имени католиков нашего Отечества обращаемся с просьбой о служении святых Месс и проведения других богослужений в интенции честных выборов в нашей стране, - пишут участники инициативы. - Мы горячо верим и ощущаем, что такая молитвенная поддержка - в виде молитвы с призывом к честности и неравнодушию, должна зазвучать во всех костелах и часовнях нашей Беларуси.

Также миряне пригласили священников во время воскресных проповедей поднять тему справедливых выборов и участия в них католических верующих - согласно с учением Католической церкви и вечным Божьим законом, который главнее приказов временной власти.

- Горячо жаждем, чтобы эта молитвенная поддержка окутала все наше Отечество, а также и белорусов Зарубежья, которые из всех уголков мира смогут вместе с нами молиться онлайн. Будем вместе молиться за возможность совершить правильный выбор, быть и в молитве, и в деле преданными сыновьями и дочерьми своей Отчизны, - отмечают верующие.

Напомним, через кампанию «Католик, фальсификация выборов - это тяжкий грех» инициаторы обращаются к членам избирательных комиссий и всем, кто участвует в этом важном для общества и судьбы страны политическом процессе, с призывом исполнять законодательство Беларуси и предотвращать любые нарушения.
Katolik.life
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