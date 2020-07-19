В Youtube заблокировано видеообращение Прокопьева
Белорусские власти заблокировали видеообращение Вадима Прокопьева, в котором известный ресторатор опять обращается к Лукашенко и говорит, что тот уже проиграл независимо от любых действий.
Это уже второе видеообращение Прокопьева. В первом ресторатор потребовал от Лукашенко публичных извинений или дуэли в виде трех раундов на ринге.
Второе видеообращение доступно по указанной ссылке при использовании прокси-верверов или vpn-каналов.
08:29 19/07/2020
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