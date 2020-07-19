Авторы "Мстителей" создадут крупнейший проект для Netflix









В новой картине про супергероев вновь примет участие актер Крис Эванс, сыгравший в предыдущих боевиках роль Капитана Америки.





Также над проектом будут работать сценаристы Кристофер Маркус и Стивен Макфили.





Новый фильм станет самым масштабным кинопроектом Netflix.