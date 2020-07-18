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На счёт раз-два-три в Беларуси продадут дело Виктора Януковича?

На белорусский аукцион выставили юридическое дело Януковича

Одна из страниц документа. Фото: Ay.by

На аукционе Ay.by выставили документы бывшего президента Украины Виктора Януковича, который покинул страну в 2014 году в результате Революции достоинства.

За br 49 тыс. предлагается купить банковское юридическое дело с копией паспорта экс-президента Украины. На документах есть подписи самого Виктора Януковича.

Продавец из Брянской области России уверяет в 100-процентной подлинности документов.

«Только безопасная сделка и полная конфиденциальность», – заявляет владелец.

Виктор Янукович руководил Украиной в 2010-2014 годах. Он вынужден был покинуть страну и бежать в Россию из-за Революции достоинства.
МГ/НЕ belsat.eu
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