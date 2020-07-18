Планируется регулярный авиарейс Минск - Каир

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта и туризма.





Состоялись двухсторонние переговоры с министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком, а также представителями Министерства транспорта и коммуникаций, Минского облисполкома, турбизнеса двух стран.









По словам С. Ковальчука, если в 2017 году в Египте отдохнули 123 тыс. белорусских туристов, то в 2019-м – уже 258 тыс.

- Для многих белорусов важен не только отдых на море, но и посещение важных исторических мест на всей территории Египта, но с этим есть определенные проблемы. Они приобретаем туры только в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Дополнительную услугу по посещению памятников архитектуры, экскурсий в другие города необходимо получить через оформление визы, к тому же это – дополнительные финансовые расходы",- сказал министр спорта и туризма Беларуси.







