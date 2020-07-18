Валерий Цепкало на самоизоляции из-за подозрений на COVID-19

Про это Еврорадио сообщил пресс-секретарь его избирательного штаба Алексей Урбан.





“Ранее у Валерия Цепкало появился сухой кашель и пропало обоняние, он принял самостоятельное решение изолироваться на время, чтобы не подвергать других людей в опасности. С того момент две недели уже почти прошли. Это было самостоятельно решение”, — сказал Урбан.









Сегодня в одном телеграм-канале появилось сообщение, что Валерий Цепкало находится на самоизоляции как контакт 1 уровня. Однако, по словам Алексея Урбана, “информация про контакт первого уровня не подтверждается”.





Цепкало продолжает общаться с избирателями через трансляции в Zoom. Однако на публике в последнее время не появляется. Политик даже не присутствовал на заседании ЦИК 14 июля.







