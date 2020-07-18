Вас необоснованно уволили? Звоните! КГК проводит горячую линию по проблеме

Комитет государственного контроля проводит с 17 по 24 июля 2020 года горячую линию, на которую граждане могут сообщить о фактах необоснованного (незаконного) увольнения, а также несвоевременной выплаты заработной платы.