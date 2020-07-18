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Теперь мы знаем как зовут шпица, который сопровождает Лукашенко. Но радости мало

Стало известно как зовут шпица, который периодически попадает в кадр с Александром Лукашенко. Собаку зовут Умка.

Теперь мы знаем как зовут шпица, который сопровождает Лукашенко. Но радости мало
Лукашенко со шпицем Умка на субботнике в Петриковском районе / ОНТ
"На днях, будучи в Александрии, президент прогулялся к Трофимовой кринице. Шпиц по кличке Умка тоже был", — написал государственный телеграм-канал "Пул Первого".

Шпиц впервые попал на фото с Лукашенко во время посадки деревьев в Петриковском районе.
euroradio.fm
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