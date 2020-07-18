"На днях, будучи в Александрии, президент прогулялся к Трофимовой кринице. Шпиц по кличке Умка тоже был", — написал государственный телеграм-канал "Пул Первого".





Шпиц впервые попал на фото с Лукашенко во время посадки деревьев в Петриковском районе.



