СМИ узнали подробности крупного взлома Twitter
Виновной в крупной атаке на аккаунты известных людей в Twitter является группа людей из США и Великобритании.
Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на участников взлома, пишет Gazeta.Ru.
Предполагаемые взломщики общались через сервис Discord, а руководил ими пользователь под ником Kirk. Он утверждает, что является сотрудником Twitter, а также имеет доступ к аккаунтам пользователей соцсети.
Kirk, как уточняет СМИ, занимался выводом денег из кошелька, куда группа требовала переводить биткоины.
Изданию удалось связаться с несколькими участниками этой группы с помощью калифорнийского специалиста в области безопасности Хасиба Авана.
NYT отмечает, что аккаунт Kirk был создан только 7 июля, ранее он не был известен в хакерских кругах. Для работающих вместе с ним взломщиков его личность также остается засекреченной.
15:51 18/07/2020
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