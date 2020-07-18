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СМИ узнали подробности крупного взлома Twitter

Виновной в крупной атаке на аккаунты известных людей в Twitter является группа людей из США и Великобритании.

Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на участников взлома, пишет Gazeta.Ru.

Предполагаемые взломщики общались через сервис Discord, а руководил ими пользователь под ником Kirk. Он утверждает, что является сотрудником Twitter, а также имеет доступ к аккаунтам пользователей соцсети.

Kirk, как уточняет СМИ, занимался выводом денег из кошелька, куда группа требовала переводить биткоины.

Изданию удалось связаться с несколькими участниками этой группы с помощью калифорнийского специалиста в области безопасности Хасиба Авана.

NYT отмечает, что аккаунт Kirk был создан только 7 июля, ранее он не был известен в хакерских кругах. Для работающих вместе с ним взломщиков его личность также остается засекреченной.
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