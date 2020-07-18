Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук намерен организовать очередную встречу заинтересованных лиц с владельцами аккумуляторого завода.

"Спешу поделиться информацией. Удалось убедить новых владельцев завода, включая главного проектировщика, встретиться со всеми заинтересованными жителями Бреста по вопросу функционирования завода. Лично позвонил Д.Бекалюку и персонально пригласил на встречу. Жду всех заинтересованных в воскресенье в 12.30 в актовом зале горисполкома. Модератором встречи буду я", - написал он в своем аккаунте в Telegram.





Напомним, что аккумуляторный завод под Брестом ООО "АйПауэр" с 22 мая 2020 года выведен из-под контроля Группы компаний 1AK-GROUP. Одним из совладельцев завода стал генеральный директор ЗАО ХК "Динамо-Минск" Дмитрий Басков, который также входит в состав совета директоров ЗАО "БСБ Банк". Вторым совладельцем аккумуляторного завода стал Сергей Каганович – он также член совета директоров ЗАО "БСБ Банк".





Александр Рогачук

Что известно о заводе в Бресте?

Идея строительства аккумуляторного завода принадлежала Виктору Лемешевскому и, в частности, компании "Белинвестторг-Сплав", но в ходе реализации проект столкнулся с целым рядом проблем.





Против строительства завода выступили многие горожане, которые регулярно выходили на акции протеста в центр Бреста. В итоге после череды проверок строительство было приостановлено, а Брестский исполком даже подал в суд на компании.





В апреле стало известно, что многострадальный аккумуляторный завод все же сумел пройти государственную экологическую экспертизу.

Расхождения в фактах

В июне руководство ООО "Аккумуляторный Альянс" которому принадлежит завод, провело экскурсию для участников инициативной группы. Противники завода АКБ могли посмотреть на предприятие изнутри. Была разрешена фото- и видеосъемка. Еще одна встреча руководства и представителей инициативной группы прошла 9 июня, во время нее активистам показывали всю документацию по заводу.





После один из противников завода АКБ Демьян Лепесевич представил в интернете презентацию, созданную по итогам визита на аккумуляторный завод.





По словам руководства ООО "Аккумуляторный Альянс", участники инициативной группы неверно поняли и преподнесли факты в опубликованном видео. Чтобы это опровергнуть, руководство завода АКБ провело пресс-конференцию.





По словам представителей аккумуляторного завода, Демьян Лепесевич неверно понял информацию об учете выброса загрязняющих веществ в атмосферу, организации защиты от пожароопасности и взрывоопасности, ошибочно утверждал об использовании б/у оборудования на заводе, а также приводил другие ложные примеры.





В общей сложности руководство завода АКБ увидело в презентации Демьяна Лепесевича 11 недостоверных фактов и 8 случаев интерпретации личного мнения, не подтвержденных законодательно. Но в трех случаях его замечания, по мнению директора завода Дмитрия Бутова, были обоснованы:





"Это установка пароотводчика. Мы предусмотрели этот момент в проектно-сметной документации и мы это сделаем. Также верно подмечено отсутствие единственного крепления на линии. И есть коррозия на одном участке трубы, но не от серной кислоты, а от влаги. Мы взаимодействуем по этому вопросу с подрядчиками", – сказал Дмитрий Бутов.

Готовится референдум

Сейчас аккумуляторный завод почти готов к запуску. Пока действует запрет на строительно-монтажные работы, после которых должна начаться пуско-наладка. Но на заводе находится персонал, который следит за состоянием инфраструктуры.





Дальнейшую судьбу завода АКБ, возможно, определит референдум. Это предложил Александр Лукашенко 22 июня во время встречи в Бресте с представителями инициативной группы.









"Вероятно, референдум будет проведен после выборов и сбора урожая... Ориентировочно в сентябре. Мы изучаем требования законодательства, как этот референдум может пройти", – подтвердил Дмитрий Бутов.

Также во время пресс-конференции руководство завода АКБ подтвердило, что в инновационный фонд облисполкома будут возвращены средства, выделенные на строительство этого завода, из-за невыполнения условий договора. Согласно документам, завод должен был быть введен в эксплуатацию до 31 июля 2019 года. За невыполненные сроки предприятие будет выплачивать 5,7 миллиона рублей.



