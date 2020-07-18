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Минздрав Беларуси: плюс четыре смерти. Данные по COVID-19 на 18 июля

Министерство здравоохранения сообщило свежие данные по ситуации с пандемией в нашей стране.

Зарегистрированы 65953 человека с положительным тестом на COVID-19 (17 июля их было 65782, то есть прирост за сутки 171). Умерло на территории страны умерли 495 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией (17 июля их было 491). За сутки умерли четыре человека.

Выздоровели и выписаны 57856 пациентов, у которых был подтвержден диагноз COVID-19 (днем ранее их было 57370).

Всего проведено 1183007 тестов.
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