Минздрав Беларуси: плюс четыре смерти. Данные по COVID-19 на 18 июля
Министерство здравоохранения сообщило свежие данные по ситуации с пандемией в нашей стране.
Зарегистрированы 65953 человека с положительным тестом на COVID-19 (17 июля их было 65782, то есть прирост за сутки 171). Умерло на территории страны умерли 495 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией (17 июля их было 491). За сутки умерли четыре человека.
Выздоровели и выписаны 57856 пациентов, у которых был подтвержден диагноз COVID-19 (днем ранее их было 57370).
Всего проведено 1183007 тестов.
14:04 18/07/2020
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