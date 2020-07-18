В России переходят на электронные трудовые книжки

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Доступ к электронной книжке можно будет получить в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении Пенсионного фонда и портала госуслуг. При необходимости из электронного документа можно будет получить выписку в бумажном виде, пишет lenta.ru

Отмечается, что бумажная трудовая книжка после получения электронной выдается на руки, однако ее необходимо сохранить, поскольку в цифровом формате будут содержаться сведения только начиная с 2020 года.





На данный момент в России действует переходный период. До 31 октября сотрудники должны сообщить работодателю, в каком виде хотят иметь трудовую книжку. По умолчанию работодатель оставит бумажную, если не получит информации от работника. Изменить решение можно будет в любой момент. Все, кто впервые устроится на работу после 1 января 2021 года, автоматически получат документ в электронном виде.



