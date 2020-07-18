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В России переходят на электронные трудовые книжки

Россияне смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками с 1 января 2021 года. Распоряжение об окончании периода перехода на новый формат документа подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства России.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Доступ к электронной книжке можно будет получить в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении Пенсионного фонда и портала госуслуг. При необходимости из электронного документа можно будет получить выписку в бумажном виде, пишет lenta.ru
Отмечается, что бумажная трудовая книжка после получения электронной выдается на руки, однако ее необходимо сохранить, поскольку в цифровом формате будут содержаться сведения только начиная с 2020 года.

На данный момент в России действует переходный период. До 31 октября сотрудники должны сообщить работодателю, в каком виде хотят иметь трудовую книжку. По умолчанию работодатель оставит бумажную, если не получит информации от работника. Изменить решение можно будет в любой момент. Все, кто впервые устроится на работу после 1 января 2021 года, автоматически получат документ в электронном виде.
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