Такого еще не было: изъяли самую крупную за последние годы партию контрабандных сигарет из Беларуси
В субботу, 18 июля, сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили на границе с Беларусью самую крупную за последние годы партию контрабандных сигарет — около 130 тыс. пачек.
Сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.
Фото: dpsu.gov.ua
«В ночь на 18 июля, во время оформления на въезд в Украину двух автомобилей „DAF“ и „MAN“ с грузом макулатуры, пограничники обнаружили масштабную контрабанду сигарет. В двойных потолках полуприцепов и двойной стене каждого транспортного средства обнаружены тайники с почти 54 тыс. и более 76 тыс. пачек сигарет белорусского производства без акцизных марок», — говорится в сообщении.
Осмотр делали пограничники Черниговского отряда совместно с таможенниками.
За нарушение таможенных правил, водители - граждане Беларуси, уже привлечены к административной ответственности.
Контрабандное курево, что в целом составило почти 130,3 тыс. пачек, и полуприцепы изъяты. Продолжается подсчет их стоимости.
"Белорусский партизан"
13:47 18/07/2020
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