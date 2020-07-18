Отмечается, что для него организовали "уникальную церемонию" в Виндзорском замке, которую провела Елизавета II. Это первое официальное мероприятие 94-летней королевы с начала карантина.





Том Мур – ветеран Второй мировой войны, служил в Королевских ВВС. Прошел курс лечения от рака и восстанавливал подвижность после перелома бедра.





В знак благодарности британским врачам он решил сделать 100 кругов на ходунках в собственном саду и собрать для Национальной системы здравоохранения тысячу фунтов. Но сумма пожертвований оказалась значительно больше.





"Спасибо за невероятную сумму денег, которую вы собрали", - выразила свою личную благодарность британская королева.





В Букингемском дворце отметили, что такую церемонию впервые провели в формате строгого социального дистанцирования.





Для посвящения Елизавета II выбрала меч, принадлежавший ее покойному отцу, королю Георгу VI, пишет news.liga.net

К церемонии присоединилась семья сэра Тома: его дочь Ханна Инграм-Мур, зять Колин Инграм, внук Бенджи и внучка Джорджия.