+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Журналистку «Белсата» вызывают на допрос по делу о протестах

Ее задерживали на акции 14 июля.



Екатерину Андрееву вызывают в качестве свидетеля по делу, возбужденному по ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них).

Журналистка «Белсата» вела стрим 14 июля с массовых протестов против нерегистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

ОМОН насильно задержал журналистку и забросил в микроавтобус. Через несколько часов ее освободили.

15 июля стало известно, что СК возбудил уголовное дело по ст. 342 УК за протесты накануне вечером. Задержаны четыре человека.
МГ/НЕ belsat.eu
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXVI. ДОПРОСЫ,...
Юрий Губаревич
Прымус да законнасці
Ольга Карач
ТИХАНОВСКАЯ ПРОТИВ ЛУКАШЕНКО: что делать дальше?
Петр Рудковский
Ці будуць санкцыі?
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]