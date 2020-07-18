Журналистку «Белсата» вызывают на допрос по делу о протестах
Ее задерживали на акции 14 июля.
Екатерину Андрееву вызывают в качестве свидетеля по делу, возбужденному по ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них).
Журналистка «Белсата» вела стрим 14 июля с массовых протестов против нерегистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
ОМОН насильно задержал журналистку и забросил в микроавтобус. Через несколько часов ее освободили.
15 июля стало известно, что СК возбудил уголовное дело по ст. 342 УК за протесты накануне вечером. Задержаны четыре человека.
МГ/НЕ belsat.eu
12:32 18/07/2020
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