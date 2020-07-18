Журналистку «Белсата» вызывают на допрос по делу о протестах









Екатерину Андрееву вызывают в качестве свидетеля по делу, возбужденному по ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них).





Журналистка «Белсата» вела стрим 14 июля с массовых протестов против нерегистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.





ОМОН насильно задержал журналистку и забросил в микроавтобус. Через несколько часов ее освободили.





15 июля стало известно, что СК возбудил уголовное дело по ст. 342 УК за протесты накануне вечером. Задержаны четыре человека.







