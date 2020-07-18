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Горит готический собор: во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века

Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.

Фото: @pldelauney / Twitter

Огонь вспыхнул внутри здания, на снимках с места происшествия видно, как пламя полыхает в центральном нефе. Собор XV века загорелся ранним утром, сообщение о происшествии поступило в 06:44 (07:44 мск), на место выслали расчет из 60 пожарных.

Специалисты оценивают пожар как очень сложный, взять огонь под контроль пока не удалось. Причины инцидента неизвестны.

Собор в Нанте — один из крупнейших и известнейших готических соборов страны. В 1972 году там уже был серьезный пожар, который разрушил крышу здания. Тогда причиной стали кровельные работы, проводимые с нарушениями. Реставрация продолжалась до 1985 года.
lenta.ru
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