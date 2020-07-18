С велосипеда - в автозак. Тем самым братьям-айтишникам, которые оказались в одном автозаке, дали 10 и 11 суток
Братья-айтишники Александр и Виктор Кувшиновы получили 10 и 11 суток ареста (якобы нарушали порядок), пишет tut.by. Позавчера они оказались в одном автозаке — после подачи жалобы в ЦИК.
Фото tut.by
Фото из личного архива Александра Кувшинова в Фейсбуке
Предыстория
15 июля в Минске несколько сотен минчан выстроились в огромную очередь, чтобы подать жалобы в ЦИК на отказ в регистрации двух претендентов на президентский пост — Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. После закрытия ЦИК начались задержания. В числе задержанных оказались Александр и Виктор Кувшиновы.
16 июля состоялось первое судебное заседание. Однако материалы по делам айтишников были направлены на доработку. Сегодня состоялись новые заседания по делу.
Показания
По словам Александра Кувшинова (работает в Gurtam), вечером 15 июля он приехал на площадь Независимости, чтобы подать жалобу в Центризбирком, который отказал в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Когда ЦИК закрылся, мужчина на велосипеде поехал домой, но поскольку ОМОН оградил пешеходную часть, он сам подъехал к милиционерам, чтобы спросить, может ли он проследовать прямо.
— Один сотрудник согласился (разрешил проехать), но потом командир ОМОНа сказал: «Забираем!» — и меня на велосипеде подняли в автозак путем воздушного перелета, — пояснил Александр. — Никакого сопротивления при транспортировке я не оказывал. Я на велосипеде находился, так вместе с ним и взлетел. Никого из сотрудников ОМОНа руками я не трогал.
Изначально свидетели-омоновцы утверждали, что Александра задержали на улице Мясникова, 26 (это здание Министерства финансов). Однако задержание попало в объектив фотокамер. На снимках видно, что бойцы несут на руках Кувшинова на велосипеде, а за спиной — площадь Независимости, рядом — гостиница «Минск» (это проспект Независимости, 11).
После доработки в материалах дела просто изменили адрес: теперь Александра Кувшинова задержали на проспекте Независимости, 11, отмечает tut.by.
Судья выписал Александру Кувшинову 10 суток ареста, дома остается его супруга и четверо детей.
Виктора Кувшинова (Product Director в PandaDoc) задержали те же сотрудники ОМОНа. Они также изначально указали место задержания — Мясникова, 26, хотя, по словам айтишника, его взяли возле Главпочтамта. Виктор отмечает, что после доработки дела также поменялись показания сотрудников ОМОНа.
По итогам рассмотрения дела Виктор получил 11 суток ареста. Об этом dev.by со щила его семья. Оба брата находятся на Окрестина.
11:02 18/07/2020
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