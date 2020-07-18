Фото из личного архива Александра Кувшинова в Фейсбуке

Предыстория

15 июля в Минске несколько сотен минчан выстроились в огромную очередь, чтобы подать жалобы в ЦИК на отказ в регистрации двух претендентов на президентский пост — Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. После закрытия ЦИК начались задержания. В числе задержанных оказались Александр и Виктор Кувшиновы.





16 июля состоялось первое судебное заседание. Однако материалы по делам айтишников были направлены на доработку. Сегодня состоялись новые заседания по делу.

Показания

По словам Александра Кувшинова (работает в Gurtam), вечером 15 июля он приехал на площадь Независимости, чтобы подать жалобу в Центризбирком, который отказал в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Когда ЦИК закрылся, мужчина на велосипеде поехал домой, но поскольку ОМОН оградил пешеходную часть, он сам подъехал к милиционерам, чтобы спросить, может ли он проследовать прямо.





— Один сотрудник согласился (разрешил проехать), но потом командир ОМОНа сказал: «Забираем!» — и меня на велосипеде подняли в автозак путем воздушного перелета, — пояснил Александр. — Никакого сопротивления при транспортировке я не оказывал. Я на велосипеде находился, так вместе с ним и взлетел. Никого из сотрудников ОМОНа руками я не трогал.





Изначально свидетели-омоновцы утверждали, что Александра задержали на улице Мясникова, 26 (это здание Министерства финансов). Однако задержание попало в объектив фотокамер. На снимках видно, что бойцы несут на руках Кувшинова на велосипеде, а за спиной — площадь Независимости, рядом — гостиница «Минск» (это проспект Независимости, 11).









После доработки в материалах дела просто изменили адрес: теперь Александра Кувшинова задержали на проспекте Независимости, 11, отмечает tut.by.





Судья выписал Александру Кувшинову 10 суток ареста, дома остается его супруга и четверо детей.





Виктора Кувшинова (Product Director в PandaDoc) задержали те же сотрудники ОМОНа. Они также изначально указали место задержания — Мясникова, 26, хотя, по словам айтишника, его взяли возле Главпочтамта. Виктор отмечает, что после доработки дела также поменялись показания сотрудников ОМОНа.



