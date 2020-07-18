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С 17 июля в ночном небе можно наблюдать звездопад Персеиды

Июль-август порадует нас интересным астрономическим событием – над головами белорусов пройдет метеорный поток, известный под названием звездопад Персеиды.



Наблюдать за первыми метеорами летнего потока Персеиды можно будет уже с пятницы, 17 июля. Звездопад является ежегодным.

Метеорный поток Персеиды образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Таттла. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя «звёздный дождь». Его интенсивность постепенно растёт, достигает пика и постепенно падает.

В целом, в 2020 году, звездопад Персеиды можно будет наблюдать с 17 июля по 24 августа. При этом максимальная активность звездопада ожидается ночью с 12 на 13 августа примерно в 03:00. Предполагается, что именно тогда всего за один час можно будет увидеть около 60 вспышек.

Для наблюдения за звездопадом Персеиды не нужны какие-то специальные приборы. Однако лучше за метеорами наблюдать на отдаленности от источников яркого света.

Все метеоры будут вылетать из точки, которая находится в созвездии Персея, поэтому смотреть нужно будет на северо-восток.

NASA будет вести трансляцию явления на сайте и канале в Youtube.
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