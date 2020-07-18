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Битлы объединились ради песни: Пол Маккартни и Ринго Старр записали новую песню

Песня будет опубликована с переизданием альбома Маккартни Flaming Pie

Фото: nme.com

Экс-участники знаменитой "ливерпульской четверки" объединились для записи новой композиции. Это произошло впервые после распада культовой группы.
Бывшие участники известной группы The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр записали новую песню. Британские музыканты представят новую версию песни A Beautiful Night Маккартни, пишет NME.

Композицию презентуют одновременно с переизданием альбома 78-летнего Маккартни Flaming Pie 1997 года. 80-летний Ринго Старр примет участие в записи клипа на песню и мини-альбома с этим треком.

Пластинка будет также содержать 32 бонусные аудиодорожки и книгу на 128 страниц с фотографиями, сделанными первой женой Маккартни Линдой.

"Я годами говорил Ринго о том, как было бы здорово сделать что-то вместе, потому что мы, по сути, вне The Beatles ничего толком так и не записали", - рассказал исполнитель.

Как сообщалось, Пол Маккартни работает над первым мюзиклом. В его основу положен фильм Фрэнка Капры Эта прекрасная жизнь, вышедший на экраны в 1946 году.

Также напомним, что ученые назвали новый вид жука в честь группы The Beatles. Жука обнаружили в самом центре Амстердама.
korrespondent.net
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