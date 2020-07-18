Профессионалы ОНТ жалуются - на них надавили белорусы. Да ладно!

Здание ОНТ / ont.by





Попыткой создать искусственный политический ажиотаж вокруг ОНТ назвали на телеканале обращения, которые стали поступать от граждан.





Светлана Тихановская, Мария Колесникова (руководитель штаба Виктора Бабарико) и Вероника Цепкало (жена претендента на президентский пост). Также они предложили присоединиться к их акции неравнодушным гражданам. Они протестуют против того, что на телеканале выходят, по их словам, "ложные, сфабрикованные сюжеты", сделанные за деньги налогоплательщиков. Речь идёт прежде всего о телесюжетах по незавершенному "делу Белгазпромбанка", в котором фигурирует Виктор Бабарико. Как пишет Еврорадио, с обращениями на телеканал обратились кандидат в президентыТакже они предложили присоединиться к их акции неравнодушным гражданам. Они протестуют против того, что на телеканале выходят, по их словам, "ложные, сфабрикованные сюжеты", сделанные за деньги налогоплательщиков. Речь идёт прежде всего о телесюжетах по незавершенному "делу Белгазпромбанка", в котором фигурирует





Эти заявления на ОНТ оценивают как "давление на журналистов в связи с выполнением ими профессиональных обязанностей".





При этом на телеканале обещают рассмотреть обращения в порядке, определённом Законом "Об обращениях граждан и юридических лиц".





"Пользуясь случаем, хотим призвать организаторов подобных акций к личной ответственности за разжигание вражды в обществе и покалеченные судьбы молодых людей. Уверены, что уже через месяц земля очистится настолько, что исчезнут штабы несостоявшихся кандидатов, но большинство из нас узнает об этом, только когда грустные политтехнологи начнут искать новую работу", — с пафосом заявляет пресс-служба ОНТ.



